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Морпех рассказал о бое с диверсантами ВСУ “до последнего магазина”

Морпех рассказал о бое с диверсантами ВСУ “до последнего магазина”

Командир роты морской пехоты Александр Данилов, названный героем России, рассказал, как он и еще один командир “бились до последнего магазина” против украинских диверсантов, пытавшихся передать информацию о замаскированной российской технике.

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