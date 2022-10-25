Морпех рассказал о бое с диверсантами ВСУ “до последнего магазина”

Командир роты морской пехоты Александр Данилов, названный героем России, рассказал, как он и еще один командир “бились до последнего магазина” против украинских диверсантов, пытавшихся передать информацию о замаскированной российской технике.
Командир роты морской пехоты Александр Данилов, названный героем России, рассказал, как он и еще один командир “бились до последнего магазина” против украинских диверсантов, пытавшихся передать информацию о замаскированной российской технике.
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