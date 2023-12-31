Катер с российскими туристами столкнулся со скалами в Таиланде

В Таиланде семеро россиян пострадали от столкновения туристического катера со скалами. Генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов рассказал, что примерно в 11:00 по московскому времени у острова Майтон катер с туристами столкнулся со скалами.
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