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В совете директоров Twitter заявили о намерении подать в суд на Маска после срыва сделки

Председатель совета директоров Twitter Брэт Тэйлор сообщил, что компания намерена подать в суд на американского предпринимателя, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска после того, как он сообщил ей о расторжении сделки по покупке социальной сети.

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