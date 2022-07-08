В совете директоров Twitter заявили о намерении подать в суд на Маска после срыва сделки

Председатель совета директоров Twitter Брэт Тэйлор сообщил, что компания намерена подать в суд на американского предпринимателя, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска после того, как он сообщил ей о расторжении сделки по покупке социальной сети.
Председатель совета директоров Twitter Брэт Тэйлор сообщил, что компания намерена подать в суд на американского предпринимателя, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска после того, как он сообщил ей о расторжении сделки по покупке социальной сети.
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