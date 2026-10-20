«Малика», реж. Наталья Уварова Приз: Гран-при — лучший фильм Где и когда смотреть: неизвестно В своем дебюте Наталья Уварова будто бы пропускает диссидентский кинематограф Ирана («Малика» посвящена ингушской диаспоре в Казахстане, но проблематика во многом та же) сквозь дремотный фильтр постановщиц из клана Коппола — то ли Софии («Трудности перевода»), то ли ее младшей сестры Джии («Пало-Альто»).