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«Российские гиперзвуковые ракеты помогут». Медведев предрек Великобритании уход под воду

«Российские гиперзвуковые ракеты помогут». Медведев предрек Великобритании уход под воду

Медведев допустил, что Британия пойдет ко дну в ближайшие годы Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о 100-летней поддержке Украины.

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