В NASA разрабатывают стандарт лунного времени

В рамках программы "Артемида" американские специалисты предлагают разработать единый стандарт исчисления времени на Луне - координированное лунное время (LTC), которое будет использоваться для всех будущих космических миссий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии