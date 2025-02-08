Уклониста от алиментов в Карелии приговорили к исправительным работам

43-летний житель поселка Мелиоративный в Карелии добегал от уплаты алиментов до уголовного дела. Как рассказали в прокуратуре Карелии, мужчина после развода с супругой длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание троих несовершеннолетних сыновей.
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