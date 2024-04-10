Dove пообещал никогда не использовать ИИ для рекламы «реальных женщин»

В честь 20-летия с начала своей рекламной кампании, основанной на том, чтобы показать естественную красоту реальных женщин, бренд Dove заявил, что никогда не будет использовать искусственный интеллект в такой рекламе, сообщает NBC.
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