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Царьград

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Безработица в России за 2025 год впервые с начала десятилетия может вырасти

Безработица в России за 2025 год впервые с начала десятилетия может вырасти

Аналитики ожидают, что к концу года уровень безработицы будет примерно на 0,3% выше, чем в его начале.

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