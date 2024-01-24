Рамасвами раскритиковал Хейли за участие в праймериз республиканцев

Американский политик Вивек Рамасвами, который не так давно вышел из президентской гонки, выступил с критикой в адрес кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Никки Хейли.
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