Генштаб ВСУ в утренней сводке не прокомментировал заявления российского командования об оставлении Херсона

Генеральный штаб вооруженных сил Украины опубликовал очередную сводку боевых действий. Что интересно, в ней ничего не говорится о событиях в Херсонской области, хотя вчера министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал «добро» командующему войсками в зоне специальной военной операции генералу армии Сергею Суровикину на отвод … .