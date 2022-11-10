Генштаб ВСУ в утренней сводке не прокомментировал заявления российского командования об оставлении Херсона

Генеральный штаб вооруженных сил Украины опубликовал очередную сводку боевых действий. Что интересно, в ней ничего не говорится о событиях в Херсонской области, хотя вчера министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал «добро» командующему войсками в зоне специальной военной операции генералу армии Сергею Суровикину на отвод … .
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