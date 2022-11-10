Военное обозрение

3 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    ВС России успехов и победы над укронацистамиВ Бердянске задер...
  • Валерий Вадимов
    тогда сообщите что в действительности,что б слухами не полнилось..кто поверит,что всего около 6 т погибло?Министерство обор...
  • Александр Семенов
    А что, Штатам мы так ничего и не подарим? Я бы на месте США обиделся на такой дележ Украины (и перестал ей помогать).Глава ГУР Украины...

Генштаб ВСУ в утренней сводке не прокомментировал заявления российского командования об оставлении Херсона

Генштаб ВСУ в утренней сводке не прокомментировал заявления российского командования об оставлении Херсона

Генеральный штаб вооруженных сил Украины опубликовал очередную сводку боевых действий. Что интересно, в ней ничего не говорится о событиях в Херсонской области, хотя вчера министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал «добро» командующему войсками в зоне специальной военной операции генералу армии Сергею Суровикину на отвод … .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх