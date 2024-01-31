Пилотные реформы шанхайского района Пудун вызывают большие надежды

Китай будет активизировать усилия по устранению институциональных барьеров, которые препятствуют реформам, и расширению открытости высокого стандарта в новом шанхайском районе Пудун, поскольку он стремится оптимизировать роль Пудуна как пионера социалистической модернизации Китая, заявили официальные лица 26 января.
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