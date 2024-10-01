В Финляндии предупредили о проблемах из-за потери интереса к русскому языку

Отсутствие интереса к русскому языку у финнов может привести в будущем к непониманию соседней страны, заявила профессор факультета русского языка Университета Восточной Финляндии Лариса Лейсиё 1 октября в комментарии Yle.
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