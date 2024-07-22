— Шеф, вызывали? — ВЫЫЫ!!! — А, вы не в духе? Мы тогда в понедельник зайдём. — А НУ СТОЯТЬ И БЕГОМ СЮДА! Вы что натворили, олухи?! — Шеф, мы - ничего! Мы только игру вам скачали! — КАКУЮ ИГ.
#похожденияПетроваиБоширова
Комментарии
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Валерий Фоменков
Ну как вам не стыдно, Петров и Боширов! Ну что это такое? А байдун и фарион - это тоже ваш симулятор? Об одном прошу - поосторожнее вот с этой красной кнопочкой на пульте, а то ведь писец всем америкашкам настанет! 😀😆😅🤣😂
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