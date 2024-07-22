Театр абсурда
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Театр абсурда

8 849 подписчиков

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Свежие комментарии

  • salnikovoleg salnikov
    Именно туда и смотрят. Если соблюдать все правила санэпидстанции, то все эти рыгаловки на следующий день закрылись-бы.Шаурма от таджика...
  • леонид рыбаков
    и только в кошелек .и однозначно  то что оно официально не открыто платят штраф мизер и все . Естественно налоги тоже...Шаурма от таджика...
  • salnikovoleg salnikov
    Возможно что он какая-нибудь вырусь что за мзду на своей жил площади ослоебов регистрирует за долю малую.Шаурма от таджика...

#похожденияПетроваиБоширова

#похожденияПетроваиБоширова

— Шеф, вызывали? — ВЫЫЫ!!! — А, вы не в духе? Мы тогда в понедельник зайдём. — А НУ СТОЯТЬ И БЕГОМ СЮДА! Вы что натворили, олухи?! — Шеф, мы - ничего! Мы только игру вам скачали! — КАКУЮ ИГ.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Ну как вам не стыдно, Петров и Боширов!  Ну что это такое? А байдун и фарион - это тоже ваш симулятор? Об одном прошу - поосторожнее вот с этой красной кнопочкой на пульте, а то ведь писец всем америкашкам настанет! 😀😆😅🤣😂
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