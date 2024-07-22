похожденияПетроваиБоширова

Валерий Фоменков

Ну как вам не стыдно, Петров и Боширов! Ну что это такое? А байдун и фарион - это тоже ваш симулятор? Об одном прошу - поосторожнее вот с этой красной кнопочкой на пульте, а то ведь писец всем америкашкам настанет! 😀😆😅🤣😂