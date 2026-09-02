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Крым направит около 679 миллионов рублей на закупку 51 автобуса

Крым направит около 679 миллионов рублей на закупку 51 автобуса

Первый контракт предусматривает сотрудничество с компанией «Техно-Сервис К». Эта организация займется поставкой 25 автобусов марки ЛиАЗ-529267.

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