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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Белогорска приняли участие в акции «Письмо на фронт»

Юнармейцы Белогорска приняли участие в акции «Письмо на фронт»

В своих письмах ребята выразили слова благодарности военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, за их ежедневную работу по исполнению воинского долга и защите Отечества, после чего юноши и девушки сложили свои письма конвертом, сделав пометку «Письмо солдату».

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