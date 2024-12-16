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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Назаров: «Поздравляю сборную России с убедительной победой на КПК по хоккею. Не обошлось без травм, но это не футбол – здесь настоящая мужская битва»

Команда Романа Ротенберга обыграла сборную мира КХЛ (4:1), Беларусь (4:3 ОТ) и Казахстан (3:1). «Хочется поздравить сборную России с убедительной победой на Кубке Первого канала.

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