Bloomberg: Британия и Франция представят Трампу группу стран "Европа-плюс"

Global Look Press/Keystone Press Agency/Pool Великобритания и Франция в ближайшие дни хотят представить американскому лидеру Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на территории Украины и обеспечении гарантий безопасности, передает агентство Bloomberg.