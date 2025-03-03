Bloomberg: Британия и Франция представят Трампу группу стран "Европа-плюс"

Global Look Press/Keystone Press Agency/Pool Великобритания и Франция в ближайшие дни хотят представить американскому лидеру Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на территории Украины и обеспечении гарантий безопасности, передает агентство Bloomberg.
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