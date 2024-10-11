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MAXIM Online

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Голая Карди Би: раскопали откровенные фото и видео пышнопопой и голосистой певицы в ее день рождения!

Голая Карди Би: раскопали откровенные фото и видео пышнопопой и голосистой певицы в ее день рождения!

Танцуйте — нет, вам не письмо, а лучше, слаще и вожделенней: посылка с откровенными личными снимками отвязной исполнительницы! фото: соцсетиНа всей планете сегодня встали раньше всех два человека: MAXIM — чтобы раскопать откровенные фото и видео популярной певицы Карди Би, и популярная певица Карди Би — чтобы убедиться, что MAXIM все раскопал, красиво упаковал и доставил по назначению вам, читатели! Это наш для вас подарок в день рождения Карди Би: американская исполнительница хип-хопа Белкалис Марленис Альманзар (Belcalis Marlenis Almanzar), благоразумно ужавшая себя до Cardi B, явилась на свет 11 октября 1992 года.

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Комментарии
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Н
Николай
Вся силиконовая.
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14 час.
Александр Т
Нет предела женской дури.
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13 час.

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