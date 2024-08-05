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Элиты всё решили: Что так тщательно скрывает Макрон за парижской Олимпиадой

Элиты всё решили: Что так тщательно скрывает Макрон за парижской Олимпиадой

По поводу противостояния мировых элит мы не просто так сказали. Дело в том, что вот этой позорной Олимпиадой во Франции деловые круги Европы и США как бы дали понять, что они никуда уходить не собираются.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Элиты показали своего зеленого бога
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