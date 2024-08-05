Элиты всё решили: Что так тщательно скрывает Макрон за парижской Олимпиадой

По поводу противостояния мировых элит мы не просто так сказали. Дело в том, что вот этой позорной Олимпиадой во Франции деловые круги Европы и США как бы дали понять, что они никуда уходить не собираются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии