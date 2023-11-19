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Айтор Каранка: «АПЛ на два шага впереди Ла Лиги. «Ньюкасл», боровшийся за выживание, смог подписать Триппьера, игравшего за «Атлетико» в ЛЧ»

Айтор Каранка: «АПЛ на два шага впереди Ла Лиги. «Ньюкасл», боровшийся за выживание, смог подписать Триппьера, игравшего за «Атлетико» в ЛЧ»

«АПЛ на один или два шага впереди. Два года назад «Ньюкасл» боролся за выживание, а «Атлетико» играл в Лиге чемпионов, и «сороки» все равно смогли подписать Кирана Триппьера.

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