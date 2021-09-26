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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Казахстан надеется успешно выступить на Олимпиаде в Пекине

Нур-Султан, 24 сентября /Синьхуа/ -- Директор департамента международных отношений Национального олимпийского комитета Казахстана Алимжан Акаев выразил надежду, что казахстанские спортсмены успешно выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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