Казахстан надеется успешно выступить на Олимпиаде в Пекине

Нур-Султан, 24 сентября /Синьхуа/ -- Директор департамента международных отношений Национального олимпийского комитета Казахстана Алимжан Акаев выразил надежду, что казахстанские спортсмены успешно выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине.