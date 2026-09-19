Aurus Senat готовят к конвейеру: испытания на полную мощность в двух центрах одновременно

Российский лимузин Aurus Senat стоит на финишной прямой перед запуском в серию. По данным Техкульт, инженеры ФГУП «НАМИ» ведут интенсивную работу на двух фронтах одновременно — отлаживают производственные процессы в Алабуге и проводят комплексные испытания в собственном центре разработок.