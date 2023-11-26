Чешские компании снова покупают российский газ

После полугодового перерыва чешские фирмы возобновили закупки российского природного газа. Об этом в своем посте на Facebook (принадлежащий компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.
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