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Памфилова: участки будут работать до последнего избирателя

Памфилова: участки будут работать до последнего избирателя

До последнего избирателя будут работать в Москве все участки, все граждане, которые зашли на участки, проголосуют, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова 20 сентября в информационном центре ЦИК.

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