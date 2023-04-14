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Волгоградец, осужденный за убийство после ссоры в родительском чате, отсидел всего полгода. Родные жертвы узнали, что он воевал на Украине

Волгоградец, осужденный за убийство после ссоры в родительском чате, отсидел всего полгода. Родные жертвы узнали, что он воевал на Украине

Осужденный на 11 лет колонии строгого режима за убийство житель Волгограда Арсен Мелконян вернулся домой через полгода после вступления приговора в силу, пишет V1.

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