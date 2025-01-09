Sony и Honda показали серийный лифтбек Afeela 1[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Основанное в 2022 году совместное предприятие Sony Honda Mobility использует для своих анонсов и премьер ежегодную январскую Выставку потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.
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