Запад продолжает делать ошибки или почему не надо будить русского медведя

Игорь Кузнецов Лично я перестал долго слушать "наших пропагандистов типа Соловьева", сейчас там начинают рассказывать что будет после ударов ВСУ по нашим объектам энергоснабжения и подачи тепла в жилые объекты. Гланое что - мы же не готовы и никто об этом не дуиает!!! Нужна была провокация со стороны ВСУ с ударами по нашим НПЗ и АЗС - получили в ответ многократно мощные удары, которые будут продолжены. Будут удары по нашим объектам инфраструктуры (вероятно будут) - обесточим не только Киев, но и все города Украины, пусть обращаются к Западу о гуманитарной катастрофе.

Геннадий Кресов Надо не запрвки ликвидировать,а НПЗ,порты,причалы,электроподстанции,аэродромы и дороги и железные и шоссейные. Дамбы,трубопроводы и тд и тп. Что бы там вообще ни чего не было. Ни завести,ни произвести. Тогда толк будет.