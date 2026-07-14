По мне так зря наши власти ограничили возможность смотреть Ютюб для большинства россиян. На самом деле более смешного действа найти сложно.
Запад продолжает делать ошибки или почему не надо будить русского медведя
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Лично я перестал долго слушать "наших пропагандистов типа Соловьева", сейчас там начинают рассказывать что будет после ударов ВСУ по нашим объектам энергоснабжения и подачи тепла в жилые объекты. Гланое что - мы же не готовы и никто об этом не дуиает!!! Нужна была провокация со стороны ВСУ с ударами по нашим НПЗ и АЗС - получили в ответ многократно мощные удары, которые будут продолжены. Будут удары по нашим объектам инфраструктуры (вероятно будут) - обесточим не только Киев, но и все города Украины, пусть обращаются к Западу о гуманитарной катастрофе.
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1 м.
Геннадий Кресов
Надо не запрвки ликвидировать,а НПЗ,порты,причалы,электроподстанции,аэродромы и дороги и железные и шоссейные. Дамбы,трубопроводы и тд и тп. Что бы там вообще ни чего не было. Ни завести,ни произвести. Тогда толк будет.
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1 м.
Игорь Кузнецов
Начиная с 2022 года уничтожены три крупнейших НПЗ Украины: Кременчугский, Лисичанский и Одесский. Остальные уже практически не работали. Бензин и дизель закупают у Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Его привозят поездами, цистернами и небольшими речными танкерами. Украинские АЗС превратились не только в места, где разливают топливо, но и в хранилища. Пока удары по АЗС наносятся выборочно, но это уже относится к компетенции тех, кто принимает решение - никто не будет объяснять почему принимают такие решения.
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4 н.
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