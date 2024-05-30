Бывшие депутаты ГосДумы, желающие России поражения

И

Искандер

Интересно получается у авторов таких статей в сети. Как только кто нибудь депутатов или чиновников из партий ЛДПР, СР, КПРФ попадается на нарушении закона и т.д. тут же авторы указываю их ФИО и сообщают членами какой партии они являются. Но как только попадается на неблаговидном поступке член ЕР указываются только ФИО и излагается его биография. Как говорится "Не дай Бог авторитет правящей партии уронить"Так из какой партии сии ПОРАЖЕНЦЫ, можно узнать?