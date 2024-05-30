После публикации материала о российских депутатах и сенаторах, записавшихся в добровольцы, люди в комментариях попросили огласить и обратный список.
Бывшие депутаты ГосДумы, желающие России поражения
Комментарии
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Людмила Шитякова
Все предатели одной нации
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17 час.
Alexander
расстрелять!!!!
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17 час.
И
Искандер
Интересно получается у авторов таких статей в сети. Как только кто нибудь депутатов или чиновников из партий ЛДПР, СР, КПРФ попадается на нарушении закона и т.д. тут же авторы указываю их ФИО и сообщают членами какой партии они являются. Но как только попадается на неблаговидном поступке член ЕР указываются только ФИО и излагается его биография. Как говорится "Не дай Бог авторитет правящей партии уронить"Так из какой партии сии ПОРАЖЕНЦЫ, можно узнать?
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17 час.
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