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Бывшие депутаты ГосДумы, желающие России поражения

Бывшие депутаты ГосДумы, желающие России поражения

После публикации материала о российских депутатах и сенаторах, записавшихся в добровольцы, люди в комментариях попросили огласить и обратный список.

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Комментарии
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Людмила Шитякова
Все предатели одной нации
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17 час.
Alexander
расстрелять!!!!
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17 час.
И
Искандер
Интересно получается у авторов таких статей в сети. Как только кто нибудь  депутатов или чиновников из партий ЛДПР, СР, КПРФ попадается  на нарушении закона и т.д. тут же авторы указываю их ФИО и сообщают членами какой партии они являются. Но как только попадается на неблаговидном поступке член ЕР  указываются только ФИО и излагается его биография. Как говорится &quot;Не дай Бог авторитет правящей партии уронить&quot;Так из  какой партии сии ПОРАЖЕНЦЫ, можно узнать?
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17 час.

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