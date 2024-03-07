Архангелогородка передала картины для жителей новых территорий России

75-летняя жительница областного центра увлекается алмазной мозаикой. За 2 года она создала 63 произведения, а недавно решила отправить их в детские дома и школы ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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