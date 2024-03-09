Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 марта 2024 года: взгляд в будущее через звезды и планеты Елена ГалицкаяПредстоящая неделя, согласно астрологическим прогнозам Павла Глобы, обещает быть периодом сильной позитивной энергии, способной повлиять на различные сферы жизни.