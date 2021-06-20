О тройной катастрофе с Путиным

Темы дняПолитикаО тройной катастрофе с ПутинымФото © Kremlin.ru.Наступает эпоха удивительных совпадений и мрачного символизма. Как в те самые «последние времена».Вернуться к статье284НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВася ЗлоНи одного голоса едросам.Евгений НатесовВсе голоса пиндосам? Не дождётесь, пиндоскиешлюшки.RRRusik RusikА кому дать голоса?Евгений НатесовЕдиной России.SSoberingИз всех зол нужно выбирать меньшее. Думу вообще нужно разогнать и законодательно запретить. Там сплошные подпиндосники и дураки.Евгений НатесовАффтыр мечтает о том, как было в 90-е. И ракеты на нас не направляли, и дружили со всеми, и не прививались...Владимир ОробейЧё-то я не понял: в чём катастрофа для В.В. Путина? Он самый авторитетный политик в Мире, даже по откликам злейших врагов России, которые, тем не менее, часто просто хамят в его адрес в бессильной злобе. Он вернул России авторитет и достойное место в международном сообществе. С коррупцией борется. Что при Хрущёве-Брежневе-Элцыне не было коррупции? А в Пиндостане нет её? Там вообще из военного бюджета половину по карманам коммуниздят. Любой может подтвердить, что зарплаты хоть и в разы отличаются, но выдаются регулярно в срок, а не как в "святые 90-е" - по полгода не получали или получали тем, что производишь - и иди торгуй в свободное от производства время! А коррупция была (перефразируя известную тираду зиц-председателя Фунта) и при Александре II - Освободителе, и при Николае II - Кровавом, и при Александре Фёдоровиче Керенском тоже была.Вера ОжогинаПредвыборная агитка эта статья. Грудинина выдвигать будете?!SSoberingЗнакомая истерика того, кто рвал Путина на части, по своей тупости и недопониманию.ИИринаНи один из самых проплаченных путинских холуев не способен доказать ,что хоть что-то из того ,что сделали Путин с едроссами -это благо для России и российского народа . И у врагов коммунистов для своей страны и народа всегда выбор только между плохим и очень плохим ,типа -не хотите Путина с едроссами , то будут прозападные либерасты или как на Украине .Владимир ОробейИрина (или, может быть, Моше Натанович, или АбДУРАхман ибн Хуй-зАсер, или Тарас-тарантас?)! Вы свой поганый язык засуньте в свою грязную немытую задницу! Миллионы или даже миллиарды мечтают, чтобы у них был такой же президент, как в России. Проплаченные гАвАришь, путинские холуи гАвАришь, паскуда? Изыдь, гнида, в свою Руину, Сраиль иль Пиндосию.Евгений НатесовSSoberingА кого ты Ирина предлагаешь? Грудинина или того хуже Платошкина? Тех, за которых США стоят и плачут по ним? За таких как Навальный? "Друзья" Путина сами ждут не дождутся, когда его можно будет свалить. Ни один из тупых либерастов и таких же совков не способен доказать, что они не работают на США!SSoberingЧем ты, глупая Ирина, лучше либерастов? Да ни чем! Либерастам простительно, они ненавидят Россию и желают ей развала. А таким дурам как ты - не простительно валить Россию из за любви к ней.SSoberingКак бы ты, Ирина , тут не стонала с остальными дурачками по халявной похлёбке и как бы не ждала указа из какого места корыта хлебать, ТЕБЕ ПРИДЁТСЯ СОБРАТЬ СВОИ МОЗГИ ОБРАТНО В КОРОБОЧКУ, ЧТОБЫ ПАУТИНА В АНУСЕ НЕ ЗАВЕЛАСЬ!ИИринаВы за СЕБЯ ,и за то ,что вы СДЕЛАЛИ ,научитесь отвечать ,враги коммунистов ,а то у вас одно только злобствование ПРОТИВ коммунистов и их сторонников ,ПРОТИВ всего ,что они сделали ,и хоровой трусливый скулеж ,что вы всегда "ни при чем " к тому ,что вы сделали -от развязанной вами Гражданской после Октябрьской революции с целью захвата вами России ,до ответственности за то ,то вы сделали со своей страной и народом за 30 лет после захвата вами СССР за те большие и огромные деньги,которые вы поимели ,и из-за которых всем вам и "а сейчас лучше ,чем в СССР ".SSoberingИрина! Ты дура? Я большевик, НО НЕ КОММУНИСТ!!!Владимир ОробейНе корми тролля!SSoberingДа она не тролльчиха, а тупая, совковая баба.ИИринаЕстественно , что могут ответить злобные шавки власти кремлеботы .Владимир ОробейХ... засоси, шалава.Евгений НатесовВладимир ОробейХа-ха-ха!SSoberingУТОЧНЕНИЕ ДЛЯ ИРИНЫ 1... Гречки не было, т.к. тупой Медунов провозгласил..."Миллион тонн риса Родине" и вместо того чтобы выращивать дефицитную, но растущую как сорняк гречиху, он залил аулы Краснодарским водохранилищем, чтобы выращивать гербицидный рис, который хреново у нас растёт. УТОЧНЕНИЕ 2... В бидоны им наливать только разбавленное водой молоко, в сметане размешивать творог, чтобы ложка стояла. К дефицитным банкам растворимого кофе, которое никто в мире не пьёт, заставлять покупать в нагрузку кильку в томате. Поставить во дворе бочку с совковым квасом, но чтобы кружки ополаскивались в ведре с водой. Рядом с магазином пивнушку поставить и продавать в грязные кружки разбавленное пиво. Недалеко чтобы стоял магазин "Одежда", в котором продавались бы только стариковская одежда и обувь, а в хозяйственном магазине продавали бы хозяйственное мыло по куску в руки (порошок совковым людям чужд). Женщин заставляли бы покупать панталоны советского образца и заставляли бы их в них мочиться, т.к. уличных туалетов в совке не положено было иметь. т.к. их же раз в неделю убирали! Имеющим машинки выделить СТО, в которых новые детали только в порядке годовой очереди ставились бы. ВОТ БЫ БЫЛО СЧАСТЬЕ СОВКАМ!!!/////////////////////////////////////// А ведь что потерял СССР после убийства Сталина и Берия..... Хрущёв ездил в Лондон с наручными часами, в которые был встроен радиоприёмник. Все в ахуе были.Но продали всё Японии, как и заделки по интернету, компам, сотовой связьи. Форд и другие потом гиганты начали копировать узлы и моду с наших авто Победа и Газ21. Хрущёв и тут всё распродал. Угробил сельское хозяйство. Пшеницу СССР чуть ли не по себестоимости покупал в США, Канаде и в Австралии. А сделал это ради молчания об американской "высадке" на Луне. Типа застращал что выдаст их. А в итоге загубил советское земледелие и животноводство. ЕСЛИ БЫ НЕ ТРОЦКИСТЫ КОММУНИСТЫ, то всё было бы наоборот. Понятное дело что всё это их заставляли делать глобалисты. ГЛОБАЛИСТЫ ОДНО БЛЮЛИ - РАЗВИТИЕ В СССР НАУКОЁМКИХ И НАУКООБРАЗУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТ ДЛЯ ПАРИТЕТА С США. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ЗАСТАВЛЯЛИ ЧЕРЕЗ ПАТЕНТНЫЕ БЮРА ОТДАВАТЬ НА ЗАПАД.SSoberingЛЕНЬ ОШИБКИ ИСПРАВЛЯТЬSSoberingСейчас, ко всему тому что на фотке, готовят глобалисты США и Европу. В США будет как в фильмах "Безумный Макс" и "Киборг". В Европе готовят ислам. В ней, по замыслам глобалистов, не будет прежних государств и народов. Всё по новому. Но топить они будут деревьями, мебелью и книгами. СП-2 только чтобы заранее с ума европейцы не сходили. Они тупые так и не поняли к чему их готовят. В мире готовят к правлению Россию, Китай и Иран. Но в будущем Россия им тоже не нужна. Но мы посмотрим кто кого потом.Михаил ПисаревскийВсе это едро судить надо за измену и предательство!Евгений НатесовНе дождётесь, пиндоскиешлюшки.Комментировать
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