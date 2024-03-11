Microsoft отказалась от WSA. Система не окупила вложений

Microsoft прекратит поддержку установки Android-приложений в Windows 11Компания Microsoft объявила об изменениях\u000Aв своей экосистеме, объявив о прекращении поддержки подсистемы Windows для\u000AAndroid (WSA) в Windows 11 с 5 марта 2025 года.
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