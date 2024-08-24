Кинопоказ фильма “Рок-н-рольщик” в “Вечно Молодом” 🗓 25 августа, 18:00 📍 Цимлянская, 15 📞 8(938)468-64-26 📍 Вход свободный Гай Ричи о мире лондонского криминального андеграунда.
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Кинопоказ фильма “Рок-н-рольщик” в “Вечно Молодом” 🗓 25 августа, 18:00 📍 Цимлянская, 15 📞 8(938)468-64-26 📍 Вход свободный Гай Ричи о мире лондонского криминального андеграунда.