«Такой хоккей нам не нужен»: как родилась легендарная фраза Николая Озерова и была ли она на самом деле

Фраза спортивного комментатора Николая Озерова «Такой хоккей нам не нужен» давно стала крылатой и прочно вошла в обиход — её используют, когда хотят подчеркнуть, что нечто неприемлемо или не соответствует нужным стандартам.
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