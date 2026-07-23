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Царьград

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«Такой хоккей нам не нужен»: как родилась легендарная фраза Николая Озерова и была ли она на самом деле

«Такой хоккей нам не нужен»: как родилась легендарная фраза Николая Озерова и была ли она на самом деле

Фраза спортивного комментатора Николая Озерова «Такой хоккей нам не нужен» давно стала крылатой и прочно вошла в обиход — её используют, когда хотят подчеркнуть, что нечто неприемлемо или не соответствует нужным стандартам.

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