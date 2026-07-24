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Елена Слобода и Юлия Моногарова достигли договорённости о совместной работе по поддержке ветеранов СВО

Елена Слобода и Юлия Моногарова достигли договорённости о совместной работе по поддержке ветеранов СВО

Вопросы взаимодействия с региональным отделением Госфонда «Защитники Отечества», обсуждались выпускницей кадрового проекта «Защитники.

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