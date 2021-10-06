Президент России Владимир Путин празднует свой 69-й день рождения

Президенту Российской Федерации исполняется сегодня 69 лет, однако глава государства не собирается оставлять рабочие планы даже в такой день, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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