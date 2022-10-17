Царьград

4 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя
    ужас,даже без червей ,разве одни макароны это еда,лучше кусок хлеба и чай сладкийВ Новосибирской о...
  • Геннадий Бережнов
    А он лишает их щита и правильно!Ветеран разведки ...
  • Геннадий Бережнов
    В конечном итоге всё что говорит народ государству приходится делать! Однако долго упирается и отмалчивается. У них и...Михаил Делягин сд...

"Я не могу остаться в стороне": Рэпер из Лондона Михаил MWB о решении защищать Россию

"Я не могу остаться в стороне": Рэпер из Лондона Михаил MWB о решении защищать Россию

Русский рэпер Михаил MWB пояснил, почему решил вместо тусовок в Лондоне отправиться защищать Россию.Музыкант, рэпер Михаил MWB из Москвы в интервью проекту Forpost рассказал, как из "гражданина мира без Родины и флага" превратился в патриота России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх