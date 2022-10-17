"Я не могу остаться в стороне": Рэпер из Лондона Михаил MWB о решении защищать Россию

Русский рэпер Михаил MWB пояснил, почему решил вместо тусовок в Лондоне отправиться защищать Россию.Музыкант, рэпер Михаил MWB из Москвы в интервью проекту Forpost рассказал, как из "гражданина мира без Родины и флага" превратился в патриота России.