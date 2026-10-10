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Захарова в шутку согласилась взять на себя цветы для «Рыбаря»

Захарова в шутку согласилась взять на себя цветы для «Рыбаря»

Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук благодаря усилиям дипломатов вернется домой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила всем желающим встретить его с цветами сделать это через нее.

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