Власти Швеции не разрешили Ericsson поставлять в Россию оборудование

Правительство Швеции запретило компании Ericsson поставлять оборудование российским компаниям.Как следует из материалов судебного дела, из-за введенного юридического запрета шведская компания Ericsson AB, производитель, оказалась лишена возможности экспортировать свое оборудование в Российскую Федерацию.
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