Петербург стал вторым по популярности городом у туристов на Рождество

В этом году желающих отправиться в путешествие по городам страны больше, чем в предыдущем. Аналитики онлайн-сервиса по организации путешествий OneTwoTrip назвали Северную столицу вторым популярным городом, куда отправятся туристы 7 января.
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