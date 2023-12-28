78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Ишимбаев
    Это радует!Петербургская сту...
  • Валерий Соловьев
    Электронное голо ование принципиально не может обеспечить контроль со стороны наблюдателей, а значит открывает возмож...Петербург не буде...
  • Сергей О
    В смысле пропал на вечеринке у ивлевой он прохлаждаетсяМог трижды стать ...

Петербург стал вторым по популярности городом у туристов на Рождество

В этом году желающих отправиться в путешествие по городам страны больше, чем в предыдущем. Аналитики онлайн-сервиса по организации путешествий OneTwoTrip назвали Северную столицу вторым популярным городом, куда отправятся туристы 7 января.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх