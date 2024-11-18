Действующий под позывным «Гостуха» военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что отряды ВС киевского режима оставляют полученную от западных держав бронетехнику, когда сбегают с территории курского приграничья.
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