В Госдуме выступили с инициативой поднять оклады учителям. Депутат Леонид Слуцкий считает, что целесообразно будет установить его на уровне не менее 1,5 средних зарплат по региону.
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