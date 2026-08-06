Пять человек утонули в Приангарье в один день

В регионе произошло сразу несколько трагических случаев: за одни сутки утонули пятеро жителей — происшествия зафиксированы в Иркутске, Братском, Тайшетском и Катангском районах, сообщили 6 августа в полиции региона.
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