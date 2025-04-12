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Газета.ру

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ГКНБ: экс-президент Киргизии Бакиев будет арестован при пересечении границы

ГКНБ: экс-президент Киргизии Бакиев будет арестован при пересечении границы

Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев будет задержан в случае возвращения на родину. Об этом заявил председатель киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев на своей странице в Facebook.

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