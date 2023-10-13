День полярных эмоций

Всем привет.Я Ира из Новосибирска, и это мой лень смотреть какой пост в сообществе. Перенося фото с телефона на комп, обнаружила в последнем три папки с подобными подборками, предназначенными для публикации, но ручки так и не дошли.
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