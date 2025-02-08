Суд заблокировал план Трампа отозвать сотрудников USAID по всему миру

Global Look Press/Michael Nigro/Keystone Press Agency Суд в США временно заблокировал решение президента страны Дональда Трампа отозвать сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) и отправить их в административный отпуск.
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