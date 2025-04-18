Как отсутствие признания убитых советских детей отражает историческую несправедливость в Европе Юлия ЧелкановаСоветские дети, ставшие жертвами войн и конфликтов, остаются в тени исторической памяти, вызывая вопросы о справедливости и признании.
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