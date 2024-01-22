10 главных книжных героев СОВЕТСКИХ детей

Тимур и его команда, Денис Кораблев, Электроник и другие. На кого равнялись дети и подростки в СССР? Тимур Гараев Детгиз, 1955Герой книги Аркадия Гайдара, вышедшей в 1940 году, организовал с ребятами из дачного поселка команду, которая помогает пожилым и семьям, чьи близкие служат в Красной Армии.