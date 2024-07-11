Дело об убийстве на Рышкановке: в парламенте будет организовано специальное заседание

В понедельник в 10:00 состоится совместное заседание Комиссии национальной безопасности, обороны и общественного порядка и Комиссии по праву, назначениям и иммунитету по делу об убийстве, произошедшем 10 июля с.
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